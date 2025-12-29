İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Prezident İşsizlikdən Sığorta Fondunun 2026-cı il büdcəsini təsdiqləyib

    Maliyyə
    • 29 dekabr, 2025
    • 14:36
    Prezident İşsizlikdən Sığorta Fondunun 2026-cı il büdcəsini təsdiqləyib

    Prezident İlham Əliyev Milli Məclisin dekabrın 9-da qəbul etdiyi "İşsizlikdən Sığorta Fondunun 2026-cı il büdcəsi" haqqında qanunu təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, qanuna əsasən, gələn il Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında İşsizlikdən Sığorta Fondunun (İSF) büdcə xərclərinin 266,4 milyon manat (bu illə müqayisədə 2,2 % çox) olması proqnozlaşdırılır.

    Sənədə əsasən, xərclərin 238,3 milyon manatının İSF-nin gəlirlərinin (15,5 % çox), 28,1 milyon manatının isə Fondun cari ilin sonuna istifadə olunmamış qalığının (48,25 % az) hesabına qarşılanması nəzərdə tutulur.

