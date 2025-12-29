В Испании в результате шторма погибли два человека

В результате шторма, обрушившегося на юго-восток Испании, погибли два человека.

Как передает Report, об этом сообщает издание El Pais со ссылкой на местные власти.

"Сегодня утром местное управление полиции Иллоры (Гранада) подтвердило обнаружение тела молодого человека, пропавшего без вести вчера. Его тело было найдено местными жителями, которые помогали патрулю в поисках. Тело молодого человека унесло течением реки в Иллоре, когда он пытался пересечь ее на мотоцикле со своим другом", - сообщает издание.

Ранее было найдено тело первого погибшего.

Кроме того, ведутся поиски третьего человека, который считается пропавшим без вести.