Посол: Бизнес-форум Азербайджан-Иордания планируется до конца I квартала

Бизнес-форум Азербайджан-Иордания планируется в Аммане до конца первого квартала 2026 года.

Об этом в интервью Report заявил посол Иордании в Азербайджане Омар аль‑Нахар.

"Хотя конкретная дата пока не объявлена, ожидается, что форум может пройти в первом квартале 2026 года", - сказал он.

Посол подчеркнул, что в настоящее время Баку и Амман ведут переговоры по портфелю из 12 совместных проектов в сферах фармацевтики, энергетики, цифровизации, транспорта и логистики, туризма, развития малого и среднего бизнеса и промышленного сотрудничества.

По его словам, проекты находятся на стадии экспертной проработки, а часть инициатив уже демонстрирует высокий уровень проработки и может быть реализована в ближайшей перспективе.

Омар аль‑Нахар подчеркнул, что стороны обсуждают создание совместного предприятия в фармацевтической отрасли: "Наличие очевидной коммерческой логики, взаимодополняющих возможностей сторон и оптимистичные публичные заявления профильных министров позволяют предположить высокую вероятность реализации этого проекта. Реалистично ожидать, что формальное решение и подписание соглашения о создании совместного предприятия могут состояться во втором или третьем квартале 2026 года".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.