Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Посол: Бизнес-форум Азербайджан-Иордания планируется до конца I квартала

    Бизнес
    • 06 февраля, 2026
    • 16:29
    Посол: Бизнес-форум Азербайджан-Иордания планируется до конца I квартала

    Бизнес-форум Азербайджан-Иордания планируется в Аммане до конца первого квартала 2026 года.

    Об этом в интервью Report заявил посол Иордании в Азербайджане Омар аль‑Нахар.

    "Хотя конкретная дата пока не объявлена, ожидается, что форум может пройти в первом квартале 2026 года", - сказал он.

    Посол подчеркнул, что в настоящее время Баку и Амман ведут переговоры по портфелю из 12 совместных проектов в сферах фармацевтики, энергетики, цифровизации, транспорта и логистики, туризма, развития малого и среднего бизнеса и промышленного сотрудничества.

    По его словам, проекты находятся на стадии экспертной проработки, а часть инициатив уже демонстрирует высокий уровень проработки и может быть реализована в ближайшей перспективе.

    Омар аль‑Нахар подчеркнул, что стороны обсуждают создание совместного предприятия в фармацевтической отрасли: "Наличие очевидной коммерческой логики, взаимодополняющих возможностей сторон и оптимистичные публичные заявления профильных министров позволяют предположить высокую вероятность реализации этого проекта. Реалистично ожидать, что формальное решение и подписание соглашения о создании совместного предприятия могут состояться во втором или третьем квартале 2026 года".

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Азербайджан Иордания бизнес форум совместное предприятие фармацевтика Омар аль‑Нахар
    Ты - Король

    Последние новости

    16:29

    Посол: Бизнес-форум Азербайджан-Иордания планируется до конца I квартала

    Бизнес
    16:20
    Фото
    Видео

    Министры обороны Азербайджана и Ирана обсудили региональную безопасность

    Армия
    16:19

    В Баку и районах усилится ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    16:18

    АЖД в январе увеличили пассажироперевозки на 20%

    Инфраструктура
    16:16
    Фото

    Азербайджан может принять сессию Мусульманского совета старейшин в 2027 году

    Религия
    16:14

    Главком ВСУ: Эффективность беспилотников выросла на 33%

    Другие страны
    16:02

    Еврокомиссия потребовала от TikTok усилить защиту несовершеннолетних

    Другие страны
    15:49

    МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану в связи с терактом в мечети Исламабада

    Внешняя политика
    15:49

    Григорян и Гроно обсудили шаги по институционализации мира на Южном Кавказе

    В регионе
    Лента новостей