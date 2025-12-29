İspaniyada qasırğa nəticəsində iki nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 29 dekabr, 2025
- 15:15
İspaniyanın cənub-şərqində baş verən qasırğa nəticəsində iki nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "El Pais" nəşri yerli hakimiyyət orqanlarına istinadən məlumat yayıb.
"Bu gün İllora səhəri (Qranada) yerli polis idarəsi dünən itkin düşmüş gəncin meyitinin tapıldığını bildirib. Onun meyiti axtarışlarda patrul dəstəsinə kömək edən yerli sakinlər tərəfindən tapılıb. Dostu ilə birlikdə motosikletlə çayı keçməyə çalışarkən onu İllora çayının axını aparıb", - nəşr bildirib.
Daha əvvəl ilk həlak olan şəxsi meyiti tapılmışdı.
İtkin düşmüş hesab edilən üçüncü şəxsin axtarışları davam edir.
Son xəbərlər
15:41
HUAWEI MatePad Pro 12.2 2025: Təhsil və Biznes üçün Universal PlanşetBiznes
15:39
FHN Xaçmazda propan qaz balonlarından təhlükəli istifadə halları aşkar edibDaxili siyasət
15:38
Foto
Onlayn media subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıbMedia
15:35
Azərbaycan Cüdo Federasiyasının rəsmisi: "Məqsədlərə çatdığımız üçün ili uğurlu hesab edirəm"Fərdi
15:33
"Xalq Bank"ın istiqrazlarına 72 investor maraq göstəribMaliyyə
15:33
Azərbaycanda gələn il 1 milyard manatdan çox icbari tibbi sığorta haqqı yığılacağı proqnozlaşdırılırMaliyyə
15:18
BP "Şahdəniz" yatağında seysmik kəşfiyyatın başlama tarixini açıqlayıbEnergetika
15:15
İspaniyada qasırğa nəticəsində iki nəfər ölübDigər ölkələr
15:15