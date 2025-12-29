Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    29 декабря, 2025
    Арзу Алиева и Алена Алиева приняли участие в выставке в центре Зиря

    В художественной галерее "Тюркский мир" в экопарке Культурного центра "Зиря" прошла выставка на тему "10 лет, прожитые в цветах". На выставке, организованной в преддверии 10-летия центра, представлены работы художников в возрасте от 6 до 30 лет и преподавателей, выполненные с использованием красочной техники живописи.

    Как сообщает Report, что в выставке приняли участие руководитель Бакинского медиацентра Арзу Алиева и Алена Алиева.

    Арзу Алиева и Алена Алиева ознакомились с деятельностью центра, осмотрели представленные работы и сфотографировались с гостями и участниками выставки.

    Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva "Rənglərdə yaşanan 10 il" mövzusunda keçirilən sərgidə iştirak ediblər

