Арзу Алиева и Алена Алиева приняли участие в выставке в центре "Зиря"
Kультурная политика
- 29 декабря, 2025
- 15:28
В художественной галерее "Тюркский мир" в экопарке Культурного центра "Зиря" прошла выставка на тему "10 лет, прожитые в цветах". На выставке, организованной в преддверии 10-летия центра, представлены работы художников в возрасте от 6 до 30 лет и преподавателей, выполненные с использованием красочной техники живописи.
Как сообщает Report, что в выставке приняли участие руководитель Бакинского медиацентра Арзу Алиева и Алена Алиева.
Арзу Алиева и Алена Алиева ознакомились с деятельностью центра, осмотрели представленные работы и сфотографировались с гостями и участниками выставки.
