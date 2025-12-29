İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva "Rənglərdə yaşanan 10 il" mövzusunda keçirilən sərgidə iştirak ediblər

    Mədəniyyət siyasəti
    • 29 dekabr, 2025
    • 14:56
    Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Rənglərdə yaşanan 10 il mövzusunda keçirilən sərgidə iştirak ediblər

    Zirə Mədəniyyət Mərkəzinin Eko-Park ərazisində yerləşən "Türk Dünyası" rəsm qalereyasında "Rənglərdə yaşanan 10 il" mövzusunda sərgi keçirilib. Mərkəzin 10 illik yubileyi ərəfəsində təşkil olunan sərgidə 6–30 yaşarası tələbə-rəssamların və müəllim heyətinin rəssamlığın rəngarəng texnikalarından istifadə edərək hazırladıqları əl işləri nümayiş etdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, sərgidə Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva iştirak ediblər.

    Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva mərkəzin fəaliyyəti ilə yaxından tanış olub, sərgilənən əl işlərinə baxış keçirib, qonaqlar və sərgi iştirakçıları ilə şəkil çəkdiriblər.

    Gənc rəssamların rəngkarlıq, heykəltəraşlıq, taxta üzərində yandırma, kvillinq-art, batika, ebru, alcohol ink, qrafika, wood-art, mixed media art (dekorativ-tətbiqi sənət) kimi müxtəlif mövzularda hazırlanmış işləri böyük maraqla qarşılanıb.

    Tədbiri Zirə Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbərliyi adından Ləman Əliyeva açaraq mərkəzin fəaliyyəti və sərgi haqqında ətraflı məlumat verib. Daha sonra Art Studiyanın rəhbəri Məzahir Rüstəmov çıxış edərək Art Studiyanın 10 illik inkişaf yolu, əldə olunan nailiyyətlər və gənc rəssamların yaradıcılıq uğurları barədə məlumat verib.

    Sərginin fəxri qonağı Xalq rəssamı Ömər Eldarov iştirakçıları təbrik edib, onların yaradıcılıq fəaliyyətlərinə yüksək qiymət verərək gələcək işlərində uğurlar arzulayıb.

    Tədbirin davamında Eko-Parkın moda studiyasında hazırlanmış Azərbaycanın milli geyimlərindən, eləcə də üzərində rəsm və digər əl işləri olan müasir geyimlərdən ibarət moda sərgisi nümayiş etdirilib.

    Sonda təqdim edilən "Ağ çiçəyim" rəqsi tədbirə xüsusi estetik gözəllik və rəng qatıb.

    Tədbirin yekununda isə Zirə Mədəniyyət Mərkəzinin 10 illik yubileyi münasibətilə Eko-Park heyəti və tələbə-rəssamlar birlikdə tort kəsib, bu əlamətdar günü xatirə şəkilləri ilə yaddaşa köçürüblər.

    Foto
    Арзу Алиева и Алена Алиева приняли участие в выставке в центре "Зиря"

    Son xəbərlər

    15:42

    Dövlət Agentliyi: Məişət texnikası bazarında ciddi nöqsanlar üzə çıxıb

    Biznes
    15:41

    HUAWEI MatePad Pro 12.2 2025: Təhsil və Biznes üçün Universal Planşet

    Biznes
    15:39
    Foto

    FHN Xaçmazda propan qaz balonlarından təhlükəli istifadə halları aşkar edib

    Daxili siyasət
    15:38
    Foto

    Onlayn və çap media subyektlərinə dəstək müsabiqəsinin nəticələri açıqlanıb

    Media
    15:35

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının rəsmisi: "Məqsədlərə çatdığımız üçün ili uğurlu hesab edirəm"

    Fərdi
    15:33

    "Xalq Bank"ın istiqrazlarına 72 investor maraq göstərib

    Maliyyə
    15:33

    Azərbaycanda gələn il 1 milyard manatdan çox icbari tibbi sığorta haqqı yığılacağı proqnozlaşdırılır

    Maliyyə
    15:18

    BP "Şahdəniz" yatağında seysmik kəşfiyyatın başlama tarixini açıqlayıb

    Energetika
    15:15

    İspaniyada qasırğa nəticəsində iki nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti