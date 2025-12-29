Президент утвердил бюджет ГФСЗ на 2026 год

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год", принятый Милли Меджлисом 9 декабря.

Как сообщает Report, согласно закону, в следующем году бюджетные расходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения прогнозируются на уровне 8 млрд 483,1 млн манатов (на 10,5% больше, чем в этом году).