Президент утвердил бюджет ГФСЗ на 2026 год
Финансы
- 29 декабря, 2025
- 14:54
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год", принятый Милли Меджлисом 9 декабря.
Как сообщает Report, согласно закону, в следующем году бюджетные расходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения прогнозируются на уровне 8 млрд 483,1 млн манатов (на 10,5% больше, чем в этом году).
