    Президент утвердил бюджет ГФСЗ на 2026 год

    Финансы
    • 29 декабря, 2025
    • 14:54
    Президент утвердил бюджет ГФСЗ на 2026 год

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год", принятый Милли Меджлисом 9 декабря.

    Как сообщает Report, согласно закону, в следующем году бюджетные расходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения прогнозируются на уровне 8 млрд 483,1 млн манатов (на 10,5% больше, чем в этом году).

    Ильхам Алиев бюджет ГФСЗ соцзащита расходы
    Prezident Dövlət sosial müdafiə fondunun 2026-cı il büdcəsini təsdiqləyib
    President approves State Social Protection Fund budget for 2026

    Лента новостей