В Азербайджане определены минимальные оклады и надбавки госслужащих

В Азербайджане определены минимальные размеры ежемесячных должностных окладов, а также процентные надбавки по должностям, уровням и ступеням оплаты труда и размеры окладов для административных и вспомогательных должностей государственной службы.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

Указом минимальный размер ежемесячного должностного оклада государственных служащих, проходящих службу в госорганах Азербайджана, установлен в размере 1170 манатов для административных должностей и 760 манатов для вспомогательных должностей. Указ вступает в силу с 1 января 2026 года.

