    В Азербайджане определены минимальные оклады и надбавки госслужащих

    Внутренняя политика
    • 19 марта, 2026
    • 19:23
    В Азербайджане определены минимальные оклады и надбавки госслужащих

    В Азербайджане определены минимальные размеры ежемесячных должностных окладов, а также процентные надбавки по должностям, уровням и ступеням оплаты труда и размеры окладов для административных и вспомогательных должностей государственной службы.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

    Указом минимальный размер ежемесячного должностного оклада государственных служащих, проходящих службу в госорганах Азербайджана, установлен в размере 1170 манатов для административных должностей и 760 манатов для вспомогательных должностей. Указ вступает в силу с 1 января 2026 года.

    С полной версией указа можно ознакомиться по ссылке.

    Госслужащие Ильхам Алиев Президентский указ Должностные оклады Заработная плата
    Dövlət qulluqçularının maaşlarının baza hissəsi artırılıb
