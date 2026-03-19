В Азербайджане определены минимальные оклады и надбавки госслужащих
Внутренняя политика
- 19 марта, 2026
- 19:23
В Азербайджане определены минимальные размеры ежемесячных должностных окладов, а также процентные надбавки по должностям, уровням и ступеням оплаты труда и размеры окладов для административных и вспомогательных должностей государственной службы.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.
Указом минимальный размер ежемесячного должностного оклада государственных служащих, проходящих службу в госорганах Азербайджана, установлен в размере 1170 манатов для административных должностей и 760 манатов для вспомогательных должностей. Указ вступает в силу с 1 января 2026 года.
С полной версией указа можно ознакомиться по ссылке.
