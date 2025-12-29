Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Байрамов и Бочоришвили обсудили экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению через Грузию

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с грузинской коллегой Макой Бочоришвили обсудил вопросы экспорта азербайджанских нефтепродуктов в Армению через территорию Грузии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана.

    Министры обсудили текущее состояние и дальнейшие перспективы дружественных и стратегических партнерских отношений между двумя странами. Было подчеркнуто, что существующий политический диалог на высшем уровне между странами, а также визиты способствуют дальнейшему укреплению наших отношений. Была отмечена важность дальнейшего расширения политических контактов на высоком уровне в следующем году.

    Главы МИД с удовлетворением отметили достигнутую договоренность по тарифам на экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению через Грузию и подчеркнули важность продолжения сотрудничества в этом направлении. Министр Джейхун Байрамов выразил благодарность грузинскому руководству за оперативное решение этого вопроса.

    Был также проведен обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам. Министры передали искренние поздравления по случаю наступающего Нового года и выразили уверенность, что отношения между двумя странами в новом году еще больше укрепятся.

    Джейхун Байрамов Мака Бочоришвили телефонный разговор экспорт нефтепродуктов Армения
    Azərbaycan neft məhsullarının Gürcüstan üzərindən Ermənistana ixracı müzakirə olunub
    Azerbaijan, Georgia discuss petroleum product exports to Armenia

    Лента новостей