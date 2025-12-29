Байрамов и Бочоришвили обсудили экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению через Грузию

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с грузинской коллегой Макой Бочоришвили обсудил вопросы экспорта азербайджанских нефтепродуктов в Армению через территорию Грузии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана.

Министры обсудили текущее состояние и дальнейшие перспективы дружественных и стратегических партнерских отношений между двумя странами. Было подчеркнуто, что существующий политический диалог на высшем уровне между странами, а также визиты способствуют дальнейшему укреплению наших отношений. Была отмечена важность дальнейшего расширения политических контактов на высоком уровне в следующем году.

Главы МИД с удовлетворением отметили достигнутую договоренность по тарифам на экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению через Грузию и подчеркнули важность продолжения сотрудничества в этом направлении. Министр Джейхун Байрамов выразил благодарность грузинскому руководству за оперативное решение этого вопроса.

Был также проведен обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам. Министры передали искренние поздравления по случаю наступающего Нового года и выразили уверенность, что отношения между двумя странами в новом году еще больше укрепятся.