В Киев прибыли советники по национальной безопасности из европейских стран

В Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности из ряда европейских стран, а также представители НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

Как передает Report, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров в своем Telegram-канале.

"В Киев прибыли советники по вопросам национальной безопасности из европейских стран. Во встречах участвуют представители Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии", - написал он.

По словам Умерова, в ходе встреч будут обсуждаться вопросы безопасности и экономики, работа с рамочными документами, а также координация дальнейших шагов с партнерами.