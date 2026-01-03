В результате ударов РФ по Харькову есть погибшие и пострадавшие

В результате российских ударов по Харьковской области Украины за сутки погибли по меньшей мере два человека и около 30 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила Национальная полиция Украины в телеграмм-канале по итогам ночных обстрелов региона.

"Против мирного населения российские войска применили ракеты, управляемые авиационные бомбы, беспилотники разных типов. По центру Харькова РФ нанесла удар двумя ракетами - из-под завалов извлекли тела трехлетнего мальчика и 22-летней женщины. Также в результате двух ракетных ударов пострадали около 30 граждан, включая шестимесячного младенца"

Согласно информации, еще пять человек не выходят на связь. Их поиски продолжаются.

По данным полиции, в результате атак повреждены 25 многоквартирных домов, здание больницы, учебного заведения, торгово-офисное здание, а также 33 автомобиля.