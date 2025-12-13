Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП в Оренбургской области

В Оренбургской области в результате ДТП погиб 18-летний подросток, еще пять человек госпитализированы с травмами.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила пресс-служба МВД региона.

"В Бугуруслане в результате ДТП погиб пассажир-подросток, еще пятеро человек пострадали", - указано в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, 17-летний водитель Lada Kalina при развороте не уступил дорогу Lada Niva.

Отмечается, что в больницу были доставлены оба водителя и трое пассажиров 17 и 18 лет. Сотрудники полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств аварии.