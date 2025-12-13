Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Азербайджанская нефть незначительно подорожала

    Энергетика
    • 13 декабря, 2025
    • 10:52
    Азербайджанская нефть незначительно подорожала

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,07 доллара, или 0,01% до 64,43 доллара.

    Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

    По итогам торгов цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent составила 62,09 доллара.

    В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на 0,03 доллара, или 0,04%, составив 62,36 доллара.

    В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 70 долларов.

    Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

    В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,655%.

    Azərbaycan nefti cüzi bahalaşıb
    Azeri Light crude price rises slightly on global oil market
