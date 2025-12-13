Оборот общепита в Азербайджане вырос почти на 13%

За январь-ноябрь этого года оборот общественного питания в Азербайджане составил 2 млрд 488,8 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстата.

Отмечается, что это на 12,8% больше в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

В частном секторе 51,2% оборота общественного питания приходится на долю юридических лиц, а 48,8% - на долю физических лиц.

Оборот по юридическим лицам увеличился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1 млрд 263 млн манатов.