Оборот общепита в Азербайджане вырос почти на 13%
Бизнес
- 13 декабря, 2025
- 10:46
За январь-ноябрь этого года оборот общественного питания в Азербайджане составил 2 млрд 488,8 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстата.
Отмечается, что это на 12,8% больше в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.
В частном секторе 51,2% оборота общественного питания приходится на долю юридических лиц, а 48,8% - на долю физических лиц.
Оборот по юридическим лицам увеличился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1 млрд 263 млн манатов.
