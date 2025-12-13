Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Оборот общепита в Азербайджане вырос почти на 13%

    Бизнес
    • 13 декабря, 2025
    • 10:46
    За январь-ноябрь этого года оборот общественного питания в Азербайджане составил 2 млрд 488,8 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстата.

    Отмечается, что это на 12,8% больше в реальном выражении по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

    В частном секторе 51,2% оборота общественного питания приходится на долю юридических лиц, а 48,8% - на долю физических лиц.

    Оборот по юридическим лицам увеличился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1 млрд 263 млн манатов.

    Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 13 %-ə yaxın artıb
