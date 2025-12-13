WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    • 13 dekabr, 2025
    • 10:08
    Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 13 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda ictimai iaşə dövriyyəsi 2 milyard 488,8 milyon manat olub.

    Bu barədə "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, bu, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 12,8 % çoxdur.

    Özəl sektorda ictimai iaşə dövriyyəsinin 51,2 %-i hüquqi şəxslərin, 48,8 %-i isə bu sahədə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin payına düşür.

    Hüquqi şəxslər üzrə dövriyyə 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12,9 % artaraq 1 milyard 263 milyon manat olub.

    Dövlət Statistika Komitəsi ictimai iaşə dövriyyəsi

