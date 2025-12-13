Erməni Apostol Kilsəsinin daha bir rəhbər şəxsinin həbs müddəti iki ay uzadılıb
Region
- 13 dekabr, 2025
- 16:01
İrəvanın birinci instansiya məhkəməsi Erməni Apostol Kilsəsinin Araqasotn yeparxiyasının rəhbəri yepiskop Mkrtıç Proşyanın həbs müddətini daha iki ay uzadıb.
"Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun vəkili bildirib.
"Bu qərarı dekabrın 13-ü hakim Karen Farxoyan verib. Müdafiə tərəfi hələ məhkəmə qərarını almayıb, aldıqdan sonra isə apellyasiya şikayəti verəcək", - deyə vəkil bildirib.
Xatırladaq ki, oktyabrın 15-də biri Araqaçotn yeparxiyasının rəhbəri yepiskop Mkrtıç Proşyan olmaqla ümumilikdə 13 din xadimi və digər şəxsləri saxlanılıb. Yepiskop M.Proşyan oktyabrın 16-da guya din xadimlərini müxalifətin mitinqlərində iştirak etməyə məcbur etməkdə ittiham olunaraq 2 ay müddətinə həbs edilib.
Son xəbərlər
16:51
Rəşad Sadıqov: "Şamaxı" ilə oyunda hər iki komanda əzmkar oynadı"Futbol
16:50
Rusiyada yanğın səbəbindən 200-dən çox insan təxliyə edilibRegion
16:49
Böyük Britaniyanın Azərbaycan üzrə ticarət elçisi Naxçıvana səfər edibXarici siyasət
16:45
Azərbaycan Türkiyədən mebel idxalına çəkdiyi xərci 9 %-ə yaxın azaldıbBiznes
16:37
ABŞ-nin xüsusi elçisi: Lukaşenko ilə münasibətlərimizin nizamlanmasını müzakirə etdikRegion
16:33
Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici investisiya qoyuluşu 29 %-a yaxın artıbMaliyyə
16:27
Azərbaycan Türkiyədən mədən sənayesi məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 18 %-ə yaxın azaldıbBiznes
16:12
Foto
Azərbaycanla Tailand arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilibXarici siyasət
16:01