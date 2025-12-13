Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет День памяти Гейдара Алиева
    Суд продлил на два месяца арест главы Арагацотнской епархии ААЦ

    В регионе
    • 13 декабря, 2025
    • 15:34
    Суд продлил на два месяца арест главы Арагацотнской епархии ААЦ

    Суд первой инстанции в Ереване продлил на два месяца срок ареста предстоятеля Арагацотнской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) епископа Мкртыча Прошяна.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил его адвокат Роман Агаронян.

    "Такое решение принял сегодня судья Карен Фархоян. Защита пока не получила решение суда, а как только получит - обжалует", - сказал адвокат.

    Епископ Прошян 16 октября был заключен под стражу сроком на 2 месяца по обвинению якобы в принуждении священников к участию в митингах оппозиции.

    Напомним, что 15 октября силовики задержали 13 священнослужителей, в том числе главу Арагацотнской епархии епископа Мкртыча Прошяна и других лиц.

