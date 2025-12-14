В США не знают, связана ли стрельба в Род-Айленде с международным терроризмом
- 14 декабря, 2025
- 07:57
Американские правоохранительные органы пока не могут с уверенностью сказать, имеет ли отношение стрельба на территории Брауновского университета в Провиденсе (штат Род-Айленд), к международному терроризму.
Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции заместитель руководителя полицейского управления города Тимоти О'Хара.
"Мы этого не знаем", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста. Трансляцию вели центральные телеканалы. О'Хара отметил, что подозреваемый в стрельбе был запечатлен на видео, однако его лица не видно. Опознать его пока не удалось. Власти предполагают, что речь идет о мужчине в возрасте от 30 до 39 лет.
По последним данным при стрельбе погибли два человека, девять - пострадали.
