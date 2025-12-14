Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Ученые рассказали о роли жировой ткани вокруг сердца при инфаркте

    Здоровье
    • 14 декабря, 2025
    • 06:18
    Ученые рассказали о роли жировой ткани вокруг сердца при инфаркте

    Увеличенный объем эпикардиальной жировой ткани (ЭЖТ), окружающей сердце, может усиливать повреждение миокарда после инфаркта.

    Как передает Report, об этом сообщили в журнале Medical Xpress.

    Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в мире, и около 85% летальных исходов приходятся на инфаркты и инсульты. Как уточняется, тяжесть последствий инфаркта во многом определяется масштабом повреждения сердечной мышцы, а выявление факторов риска помогает точнее определять пациентов с наибольшей угрозой осложнений.

    Эпикардиальная жировая ткань (ЭЖТ), расположенная между миокардом и оболочкой сердца, способна выделять воспалительные медиаторы и влиять на структуру миокарда. Ранее она уже связывалась с коронарными заболеваниями и серьезными сердечно-сосудистыми событиями. Исследовательская группа изучила, как объем жира коррелирует с масштабом повреждения сердца после инфаркта, используя данные сердечно-магнитно-резонансной визуализации (МРТ).

    В исследование включили 1168 пациентов, которым проводили МРТ в течение 10 дней после вмешательства. Участников разделили на группы в зависимости от объема жировых тканей. Выяснилось, что пациенты из верхнего квартиля были старше (66 против 63 лет) и имели более высокий индекс массы тела.

    Высокий объем жировой ткани был независимо связан с большими размерами инфаркта и более широкими зонами риска. При этом различий во фракции выброса левого желудочка не фиксировалось.

    "Мы показали, что повышенный объем ЭЖТ ассоциирован с более выраженным острым повреждением миокарда. Не инвазивная оценка ЭЖТ с помощью МРТ может улучшить стратификацию сердечно-сосудистых рисков и требует дальнейшей проверки", - отметила представительница исследования Клара Хагедорн.

    Старший автор доктор Александр Шульц добавил, что понимание механизмов влияния ЭЖТ на миокард может помочь выявлять пациентов на ранних стадиях сердечно-сосудистых нарушений и разрабатывать превентивные меры.

    ученые здоровье инфаркт
    Elvis

    Последние новости

    06:18

    Ученые рассказали о роли жировой ткани вокруг сердца при инфаркте

    Здоровье
    05:50

    WSJ: В районе Пальмиры атаковали сирийско-американский патруль

    Другие страны
    05:27

    Asahi: Япония направит гражданских специалистов в координационный центр по Газе

    Другие страны
    04:53

    ФБР продолжает поиски стрелявшего или стрелявших в Брауновском университете

    Другие страны
    04:16

    Syria TV: США применили световые бомбы после нападения ИГ на патруль в Сирии

    Другие страны
    03:47

    Стрельба в Брауновском университете унесла жизни двух человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    03:35

    Мерц заявил о конце эпохи "Американского мира" для Европы

    Другие страны
    02:53

    Глава МИД Кубы обвинил Нобелевский комитет в двойных стандартах

    Другие страны
    02:18

    Bild: 60% немцев поддержали запрет на использование соцсетей до 16 лет

    Другие страны
    Лента новостей