Ученые рассказали о роли жировой ткани вокруг сердца при инфаркте

Увеличенный объем эпикардиальной жировой ткани (ЭЖТ), окружающей сердце, может усиливать повреждение миокарда после инфаркта.

Как передает Report, об этом сообщили в журнале Medical Xpress.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности в мире, и около 85% летальных исходов приходятся на инфаркты и инсульты. Как уточняется, тяжесть последствий инфаркта во многом определяется масштабом повреждения сердечной мышцы, а выявление факторов риска помогает точнее определять пациентов с наибольшей угрозой осложнений.

Эпикардиальная жировая ткань (ЭЖТ), расположенная между миокардом и оболочкой сердца, способна выделять воспалительные медиаторы и влиять на структуру миокарда. Ранее она уже связывалась с коронарными заболеваниями и серьезными сердечно-сосудистыми событиями. Исследовательская группа изучила, как объем жира коррелирует с масштабом повреждения сердца после инфаркта, используя данные сердечно-магнитно-резонансной визуализации (МРТ).

В исследование включили 1168 пациентов, которым проводили МРТ в течение 10 дней после вмешательства. Участников разделили на группы в зависимости от объема жировых тканей. Выяснилось, что пациенты из верхнего квартиля были старше (66 против 63 лет) и имели более высокий индекс массы тела.

Высокий объем жировой ткани был независимо связан с большими размерами инфаркта и более широкими зонами риска. При этом различий во фракции выброса левого желудочка не фиксировалось.

"Мы показали, что повышенный объем ЭЖТ ассоциирован с более выраженным острым повреждением миокарда. Не инвазивная оценка ЭЖТ с помощью МРТ может улучшить стратификацию сердечно-сосудистых рисков и требует дальнейшей проверки", - отметила представительница исследования Клара Хагедорн.

Старший автор доктор Александр Шульц добавил, что понимание механизмов влияния ЭЖТ на миокард может помочь выявлять пациентов на ранних стадиях сердечно-сосудистых нарушений и разрабатывать превентивные меры.