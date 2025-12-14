В Германии самолет совершил аварийную посадку на оживленную улицу, есть пострадавшие

В немецком Мангейме три человека пострадали при аварийной посадке одномоторного самолета на оживленную улицу днем.

Как передает Report, об этом сообщило издание Tagesschau.

На борту находились 23-летний пилот, его 23-летний напарник и 37-летний мужчина.

"Пилот получил серьезные травмы, а двое других пассажиров - лишь незначительные. Все пассажиры были доставлены в ближайшие больницы", - говорится в публикации.

На месте инцидента работали полиция, 12 сотрудников экстренных служб и 19 пожарных, которые оставались на дежурстве на случай возгорания.

Федеральное управление по расследованию авиационных происшествий Германии проводит проверку обстоятельств случившегося. Причина вынужденной посадки пока не установлена.