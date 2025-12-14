В Германии самолет совершил аварийную посадку на оживленную улицу, есть пострадавшие
- 14 декабря, 2025
- 07:25
В немецком Мангейме три человека пострадали при аварийной посадке одномоторного самолета на оживленную улицу днем.
Как передает Report, об этом сообщило издание Tagesschau.
На борту находились 23-летний пилот, его 23-летний напарник и 37-летний мужчина.
"Пилот получил серьезные травмы, а двое других пассажиров - лишь незначительные. Все пассажиры были доставлены в ближайшие больницы", - говорится в публикации.
На месте инцидента работали полиция, 12 сотрудников экстренных служб и 19 пожарных, которые оставались на дежурстве на случай возгорания.
Федеральное управление по расследованию авиационных происшествий Германии проводит проверку обстоятельств случившегося. Причина вынужденной посадки пока не установлена.
