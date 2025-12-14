Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    • 14 декабря, 2025
    • 05:27
    Asahi: Япония направит гражданских специалистов в координационный центр по Газе

    Правительство Японии намеревается направить гражданских специалистов для работы в координационном центре, созданном по инициативе США для контроля за соблюдением перемирия в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Asahi.

    По данным источников издания в правительстве Японии, предполагается участие исключительно в гуманитарной сфере работы этого центра. Также отмечается, что в состав группы японских специалистов войдут эксперты по региону, работающие в международных гуманитарных организациях и НПО, и специализирующиеся, в частности, на восстановлении инфраструктуры.

    Военно-гражданский координационный центр был создан на юге Израиля вблизи границы с Газой после достижения режима прекращения огня. Центр будет собирать информацию об обстановке в Газе в режиме реального времени из различных источников, включая разведывательные беспилотники и международные организации. Сообщалось, в работе центра под руководством США будут принимать участие представители более 40 стран и организаций.

    Лента новостей