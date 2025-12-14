Трамп допустил сложности для республиканцев на промежуточных выборах в США

Президент США Дональд Трамп допустил, что Республиканской партии будет непросто сохранить большинство в обеих палатах Конгресса по итогам промежуточных выборов, которые пройдут в стране осенью 2026 года.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью газете The Wall Street Journal.

"Посмотрим, как это будет. Мы должны победить, но с точки зрения статистики победить будет очень тяжело. Мы попытаемся сделать все возможное", - сказал американский лидер.

Трамп также отметил, что добился для США многомиллиардных инвестиций, однако не знает, "когда эти деньги заработают". "Я создал величайшую экономику в истории, но людям, вероятно, потребуется время, чтобы все осознать", - добавил он.

Промежуточные выборы в Конгресс США пройдут 3 ноября 2026 года. На них переизбирается весь состав Палаты представителей (435 человек), а также треть Сената - 33 сенатора. В настоящее время обе палаты Конгресса контролируются республиканцами.

Как отмечает The Wall Street Journal, правящая партия, как правило, терпит поражение на промежуточных выборах.