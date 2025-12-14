Тьяго Силва рассказал о конфликте Мбаппе и Неймара в "ПСЖ"

Бывший футболист "ПСЖ" Тьяго Силва высказался о конфликте между нападающими Килианом Мбаппе и Неймаром в стане парижан.

Как передает Report, об этом он рассказал в интервью Goal.

"В "ПСЖ" Мбаппе и Неймар поначалу отлично ладили, но со временем их отношения испортились. Почему? Это была красивая история. Я хорошо помню матч за Суперкубок с "Монако". После игры Мбаппе подошёл ко мне и сказал: "Даже если Неймар подпишет контракт, я тоже хочу стать частью этой команды. Если сможешь, поговори с президентом…"

Их отношения были потрясающими. Они были очень близки, именно они больше всех веселились каждый день. Я так и не понял, почему они отдалились друг от друга. Меня уже не было в "ПСЖ", поэтому я не знаю, кто из них стал причиной разрыва, но мне было грустно. Это два отличных парня, и очень жаль, что всё закончилось именно так", - отметил Силва.

Неймар покинул "ПСЖ" в 2023 году, а Мбаппе - в 2024-м.