WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü

    Tramp FES rəhbəri vəzifəsinə iki əsas namizədin adını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 13 dekabr, 2025
    • 03:52
    Tramp FES rəhbəri vəzifəsinə iki əsas namizədin adını açıqlayıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evin nəzdindəki Milli İqtisadi Şuranın rəhbəri Kevin Hassetin və ya FES-in İdarə Heyətinin keçmiş üzvü Kevin Uorşun Federal Ehtiyat Sisteminin (FES) sədri vəzifəsinə namizədliyini irəli sürməyə meyllidir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerika lideri "The Wall Street Journal" (WSJ) qəzetinə müsahibəsində bildirib.

    "Düşünürəm ki, (namizədlər siyahısında-red) ilk sətirləri Kevin (Uorş) və Kevin (Hasset) tutur. Kevinlərin hər ikisi əladır", - Tramp deyib və hələ bir neçə əla namizədin də olduğunu qeyd edib.

    Qəzetin məlumatına görə, çərşənbə günü Amerika lideri Uorşla 45 dəqiqəlik söhbət edib və bu müddət ərzində namizəddən FES-in rəhbəri təyin olunacağı təqdirdə baza faiz dərəcəsinin azaldılmasını dəstəkləyəcəyinə inanmağın mümkün olub-olmadığını soruşub.

    "O (Uorş - red.) hesab edir ki, faiz dərəcəsi azaldılmalıdır. Danışdığım hər kəs belə düşünür", - Ağ Evin sahibi WSJ-nin əməkdaşı ilə söhbət edərkən deyib.

    Tramp ümid edir ki, bir il ərzində hazırda 3,5-3,75 % olan baza faiz dərəcəsi 1% və ya daha az olacaq.

    ABŞ Prezidentinin sözlərinə görə, FES-in növbəti rəhbəri bu məsələ ilə bağlı onunla məsləhətləşməli olacaq. "Bu o demək deyil ki, o, tam olaraq dediklərimizi etməyə borclu olacaq. Ancaq mənim fikrim mütləq məqbuldur və dinlənilməlidir", - Ağ Evin rəhbəri hesab edir.

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi Donald Tramp
    Трамп назвал двух основных кандидатов на пост главы ФРС

    Son xəbərlər

    04:08

    Almaniyada aeroportda sərnişindən 11 000-dən çox almaz müsadirə edilib

    Digər ölkələr
    03:52

    Tramp FES rəhbəri vəzifəsinə iki əsas namizədin adını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:21

    "Liverpul" Salahı heyətinə qaytarıb

    Futbol
    02:38

    ABŞ Karib regionuna daha bir qrup qırıcı təyyarə göndərir

    Digər ölkələr
    02:18

    Britaniya və Belçikanın baş nazirləri hazırkı dövrü Ukrayna üçün dönüş nöqtəsi elan ediblər

    Digər ölkələr
    01:45

    Suriyada toyda qumbaraların partladılması nəticəsində onlarla insan yaralanıb

    Digər ölkələr
    01:25

    ABŞ Braziliya Ali Məhkəməsinin hakiminə qarşı sanksiyaları ləğv edib

    Digər ölkələr
    00:49

    Koşta: Rusiyanın Aİ-dəki səhmləri Ukraynaya təzminat verilənə qədər bloklanacaq

    Digər ölkələr
    00:31
    Foto
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Polad camaatı kənddə 16-cı əsrin əvvəllərindən yaşayır

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti