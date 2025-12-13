МВД: Вчера задержаны 39 человек, подозреваемых в совершении преступлений

В Азербайджане минувшим днем были задержаны 39 человек, подозреваемых в совершении преступлений.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Сотрудники полиции раскрыли 33 преступления, зарегистрированных на территории страны, и 4 преступления, остававшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.