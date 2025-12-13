Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 39 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 13 dekabr, 2025
- 10:28
Azərbaycanda dekabrın 12-də cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 39 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 33, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 4 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.
