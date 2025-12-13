Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 39 nəfər saxlanılıb

WUF13 Büdcə zərfi Heydər Əliyevin anım günü
    Azərbaycanda dekabrın 12-də cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 39 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan 33, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 4 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

