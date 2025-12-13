Минувшим днем на освобожденных от оккупации территориях изъяты боеприпасы
- 13 декабря, 2025
- 11:19
В Азербайджане минувшим днем сотрудниками полиции обнаружены оружие и боеприпасы.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел.
Было отмечено, что в столице, разных районах республики, а также на освобожденных от оккупации территориях обнаружены и изъяты 3 автомата, 1 пистолет, 6 ружей, 10 магазинов для патронов, 882 патрона различного калибра, 23 артиллерийских снаряда, 18 мин.
