Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Генерал Кейн: Подготовка операции в Венесуэеле длилась несколько месяцев

    Другие страны
    • 03 января, 2026
    • 21:31
    Генерал Кейн: Подготовка операции в Венесуэеле длилась несколько месяцев

    Операция по захвату и вывозу из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро длилась несколько месяцев.

    Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн.

    "Эта операция стала кульминацией подготовки, которая длилась месяцами. Эта была операция, которую могут осуществить только военные США", - сказал генерал на пресс-конференции.

    По его словам, в операции было задействовано более 150 летательных аппаратов. Кейн отметил, что для подобных действий требовалась "максимальная точность и интеграция наших объединенных сил".

    "Мы следили за ситуацией, мы ждали, мы готовились, мы оставались терпеливыми и профессиональными", - сказал генерал.

    Описывая подготовку к операции, он отметил, что разведслужбы США в течение месяцев работали над тем, чтобы "обнаружить Мадуро и понять, как он передвигается, где он живет, куда он ездит, что он ест, что он носит".

    General Keyn: Venesuelada əməliyyatın hazırlanması bir neçə ay çəkib

    Последние новости

    21:55

    В МИД Турции с обеспокоенностью следят за событиями на юге Йемена

    В регионе
    21:42

    Трамп: Вице-президент Венесуэлы готова сотрудничать на благо своей страны

    Другие страны
    21:31

    Генерал Кейн: Подготовка операции в Венесуэеле длилась несколько месяцев

    Другие страны
    21:12

    США оставляют в силе эмбарго на венесуэльскую нефть

    Другие страны
    20:59

    Трамп опубликовал фото Мадуро на борту десантного корабля USS Iwo Jima

    Другие страны
    20:48

    Трамп: США останутся в Венесуэле "до надлежащей передачи власти"

    Другие страны
    20:33

    Китай в 2025 году осуществил 92 космических запуска

    Другие страны
    20:18

    Хаменеи назвал протесты в Иране обоснованными

    В регионе
    20:03

    Минюст США, помимо Мадуро, предъявил обвинения ряду граждан Венесуэлы

    Другие страны
    Лента новостей