Генерал Кейн: Подготовка операции в Венесуэеле длилась несколько месяцев

Операция по захвату и вывозу из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро длилась несколько месяцев.

Как передает Report, об этом заявил на пресс-конференции глава Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн.

"Эта операция стала кульминацией подготовки, которая длилась месяцами. Эта была операция, которую могут осуществить только военные США", - сказал генерал на пресс-конференции.

По его словам, в операции было задействовано более 150 летательных аппаратов. Кейн отметил, что для подобных действий требовалась "максимальная точность и интеграция наших объединенных сил".

"Мы следили за ситуацией, мы ждали, мы готовились, мы оставались терпеливыми и профессиональными", - сказал генерал.

Описывая подготовку к операции, он отметил, что разведслужбы США в течение месяцев работали над тем, чтобы "обнаружить Мадуро и понять, как он передвигается, где он живет, куда он ездит, что он ест, что он носит".