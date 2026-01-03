Трамп: Вице-президент Венесуэлы готова сотрудничать на благо своей страны

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес готова сотрудничать с США на благо своей страны.

Как передает Report, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на пресс-конференции во Флориде

По его словам, свою позицию Родригес изложила в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио.

"Марко работает над этим лично. Он только что поговорил с ней (Родригес - ред.), и она готова делать все, что, как мы считаем, необходимо для того, чтобы вновь сделать Венесуэлу великой", - заявил Трамп.

При этом американский президент отметил, что лидер оппозиции в Венесуэле Мария Корина Мачадо не сможет стать главой Венесуэлы, поскольку у той "нет задатков лидера".