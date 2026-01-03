Amerika Prezidenti: Müxalifət lideri Venesuelanın rəhbəri ola bilməz
Digər ölkələr
- 03 yanvar, 2026
- 21:53
Venesuelanın vitse-prezidenti Delsi Rodriqes ABŞ ilə öz ölkəsinin xeyrinə əməkdaşlıq etməyə hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Amerika lideri Donald Tramp Floridada keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib.
Onun sözlərinə görə, Rodriqes öz mövqeyini ABŞ dövlət katibi Marko Rubio ilə telefon danışığında ifadə edib.
"Marko şəxsən bu məsələ üzərində işləyir. O, indicə onunla Rodriqeslə danışıb və o, Venesuelanı yenidən əzəmətli etmək üçün lazım olduğunu düşündüyümüz hər şeyi etməyə hazırdır", - Tramp bildirib.
Eyni zamanda, Amerika Prezidenti qeyd edib ki, müxalifət lideri Maria Korina Maçado Venesuelanın rəhbəri ola bilməz, çünki onda lider keyfiyyətləri yoxdur.
Son xəbərlər
22:31
Ukrayna Prezidenti genişmiqyaslı kadr dəyişiklikləri barədə anons veribDigər ölkələr
22:03
Türkiyədə 4.7 maqnitudalı zəlzələ baş veribRegion
21:53
Amerika Prezidenti: Müxalifət lideri Venesuelanın rəhbəri ola bilməzDigər ölkələr
21:43
General Keyn: Venesuelada əməliyyatın hazırlanması bir neçə ay çəkibDigər ölkələr
21:23
Ərdoğan: 2025-ci ildə ixracatımız 273,4 milyard dollara çatıbRegion
21:15
ABŞ Venesuela neftinin tədarükünə embarqonu davam etdirəcəkDigər ölkələr
21:09
Tramp: Yeni hakimiyyət qurulana qədər ABŞ Venesuelada qalacaqDigər ölkələr
21:00
Tramp Maduronun ABŞ gəmisindəki fotosunu paylaşıbDigər ölkələr
20:47