Минюст США, помимо Мадуро, предъявил обвинения ряду граждан Венесуэлы

Министерство юстиции США опубликовало текст обвинения, в котором, помимо президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены, фигурируют сын Мадуро, Николас Эрнесто.

Как передает Report, соответствующий документ на своей странице в Х разместила глава Минюста, также выполняющая функции генерального прокурора США, Пэм Бонди.

В списке обвиняемых бывший министр иностранных дел Венесуэлы Рамон Родригес Часин, министр внутренних дел и юстиции Диосдадо Кабельо, а также Эктор Герреро, которого американские власти считают главой преступного картеля Tren de Aragua.

Обвинения последнему были предъявлены в США еще в середине декабря. Все они обвиняются в организации наркоторговли.