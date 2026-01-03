İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Maduronun ailəsinə və nazirlərə qarşı ittihamlar açıqlanıb

    Digər ölkələr
    • 03 yanvar, 2026
    • 20:30
    Maduronun ailəsinə və nazirlərə qarşı ittihamlar açıqlanıb

    ABŞ Ədliyyə Departamenti Venesuela Prezidenti Nikolas Maduroya, onun həyat yoldaşına və oğluna qarşı yeni ittiham aktının mətnini dərc edib.

    "Report" xəbər verir ki, müvafiq sənəd departamentlə yanaşı ABŞ-nin baş prokuroru Pamela Bondinin "X" səhifəsində də paylaşılıb.

    İttiham olunanların siyahısında Venesuelanın keçmiş xarici işlər naziri Ramon Rodriqez Çasin, daxili işlər və ədliyyə naziri Diosdado Kabelyo, həmçinin ABŞ hakimiyyəti tərəfindən "Tren de Aragua" cinayətkar kartelinin başçısı hesab edilən Ektor Gerrero yer alır.

    Sonuncuya qarşı ittihamlar ABŞ-də hələ dekabr ayının ortalarında irəli sürülüb. Onların hamısı narkotik ticarətinin təşkilində ittiham olunur. İttiham aktında bildirilir ki, Maduro və müttəfiqləri Venesuelanın qurumlarını öz mənfəətləri üçün narkotik ticarəti ilə əlaqəli korrupsiya yuvasına çeviriblər.

    ABŞ Pamela Bondi Maduronun oğlu "Tren de Aragua"
    Минюст США, помимо Мадуро, предъявил обвинения ряду граждан Венесуэлы

    Son xəbərlər

    21:00

    Tramp Maduronun ABŞ gəmisindəki fotosunu paylaşıb

    Digər ölkələr
    20:47

    Türkiyə XİN: Yəmənin cənubunda baş verənləri narahatlıqla izləyirik

    Region
    20:44
    Foto

    "Qarabağ" qış hazırlığına start verib

    Futbol
    20:30

    Maduronun ailəsinə və nazirlərə qarşı ittihamlar açıqlanıb

    Digər ölkələr
    20:13

    Kamboca Tailandı sərhəd bölgələrindən qoşunları çıxarmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    20:04

    KİV: İranda ərəb əsilli siyasi məhkum edam olunacaq

    Region
    19:50

    Çin ABŞ-nin Venesuelaya zərbələrini pisləyib

    Digər ölkələr
    19:31

    İranın ali rəhbəri: Etirazlar əsaslıdır

    Region
    19:21

    Lavrov Venesuelanın vitse-prezidenti ilə danışıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti