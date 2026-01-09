ISW: İrandakı etirazları yatırmaq üçün SEPAH qüvvələrindən istifadə olunur
Region
- 09 yanvar, 2026
- 21:22
İranın Kirmanşah əyalətində və ehtimal ki, digər bölgələrdə etirazları yatırmaq üçün SEPAH-ın quru qüvvələrindən istifadə olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Müharibə Tədqiqatları İnstitutunun ("Institute for the Study of War" - ISW) hesabatında üeyd olunub.
Bu, 22 yaşlı gənc Məhsa Əmini ilə bağlı etirazlardan sonra nadir baş verən hadisədir.
Eyni zamanda, insan haqları təşkilatları bəzi təhlükəsizlik qüvvələrinin etirazçılara atəş açmaqdan imtina etdiyini bildirir.
İranın bəzi "Telegram" kanalında yayılan məlumata görə, İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurası təxribat aktlarının qarşısını alacağını bildirib.
Son xəbərlər
21:52
Azərbaycan Basketbol Liqası: "Naxçıvan" XII turu qələbə ilə başa vurubKomanda
21:47
Rza Pəhləvi Trampı İrandakı vəziyyətə müdaxilə etməyə hazır olmağa çağırıbRegion
21:38
Gədəbəydə qəza olub, ölən və yaralanan varHadisə
21:32
Foto
Tbilisidə "Kidobani" ticarət mərkəzində yanğın baş veribRegion
21:31
Rubio və Rütte Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə tənzimlənməsini müzakirə ediblərDigər ölkələr
21:22
ISW: İrandakı etirazları yatırmaq üçün SEPAH qüvvələrindən istifadə olunurRegion
21:16
Azərbaycan çempionatında yunan-Roma güləşi üzrə yarış başa çatıbFərdi
21:13
Kiyev Rusiyanın "Oreşnik" raketini mümkün istifadəsi barədə Varşavanı xəbərdar edibDigər ölkələr
20:54