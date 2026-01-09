Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    ISW: Для подавления протестов в Иране были задействованы силы КСИР

    В регионе
    • 09 января, 2026
    • 23:08
    ISW: Для подавления протестов в Иране были задействованы силы КСИР

    Для подавления протестов в провинции Керманшах, а также, вероятно, в других регионах Ирана были использованы сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    Как сообщает Report, об этом говорится в докладе американского Института изучения войны (Institute for the Study of War - ISW).

    Отмечается, что подобные меры применяются крайне редко после протестов, вспыхнувших в связи с гибелью 22-летней Махсы Амини в 2022 году.

    В то же время правозащитные организации сообщают, что некоторые сотрудники сил безопасности отказались открывать огонь по протестующим.

    Протесты в Иране Керманшах КСИР ISW
    ISW: İrandakı etirazları yatırmaq üçün SEPAH qüvvələrindən istifadə olunub

    Последние новости

    23:08

    ISW: Для подавления протестов в Иране были задействованы силы КСИР

    В регионе
    23:00

    Financial Times: Гренландия может провести переговоры с США без участия Дании

    Другие страны
    22:53

    Посол: Среди членов экипажа судна Bella 1 есть граждане Украины

    Другие страны
    22:47

    Глава ЕК: Соглашение ЕС-MERCOSUR станет базой и для политического сотрудничества

    Другие страны
    22:26

    Дюжаррик: ООН внимательно следит за событиями в Иране

    В регионе
    21:48
    Фото

    В торговом центре "Кидобани" в Тбилиси возник пожар

    В регионе
    21:42

    В Гядабейе в ДТП с грузовиком погиб человек

    Происшествия
    21:39

    Лидеры евротройки обсудили ситуацию в Иране

    Другие страны
    21:28

    В чемпионате Азербайджане завершились соревнования по греко-римской борьбе

    Индивидуальные
    Лента новостей