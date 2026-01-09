ISW: Для подавления протестов в Иране были задействованы силы КСИР
В регионе
- 09 января, 2026
- 23:08
Для подавления протестов в провинции Керманшах, а также, вероятно, в других регионах Ирана были использованы сухопутные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Как сообщает Report, об этом говорится в докладе американского Института изучения войны (Institute for the Study of War - ISW).
Отмечается, что подобные меры применяются крайне редко после протестов, вспыхнувших в связи с гибелью 22-летней Махсы Амини в 2022 году.
В то же время правозащитные организации сообщают, что некоторые сотрудники сил безопасности отказались открывать огонь по протестующим.
Последние новости
23:08
ISW: Для подавления протестов в Иране были задействованы силы КСИРВ регионе
23:00
Financial Times: Гренландия может провести переговоры с США без участия ДанииДругие страны
22:53
Посол: Среди членов экипажа судна Bella 1 есть граждане УкраиныДругие страны
22:47
Глава ЕК: Соглашение ЕС-MERCOSUR станет базой и для политического сотрудничестваДругие страны
22:26
Дюжаррик: ООН внимательно следит за событиями в ИранеВ регионе
21:48
Фото
В торговом центре "Кидобани" в Тбилиси возник пожарВ регионе
21:42
В Гядабейе в ДТП с грузовиком погиб человекПроисшествия
21:39
Лидеры евротройки обсудили ситуацию в ИранеДругие страны
21:28