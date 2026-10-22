Си Цзиньпин: КНР вступил в новый этап создания современного государства
Другие страны
- 22 октября, 2026
- 12:19
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КНР находится на новом этапе создания современного социалистического государства.
Как передает Report со ссылкой на телеканал CCTV+, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на мероприятии, посвященном 90-й годовщине победы в Великом походе Китайской рабоче-крестьянской Красной армии.
"Сейчас мы находимся на новом пути, стремясь построить великое современное социалистическое государство во всех отношениях и достичь второй столетней цели – всестороннего продвижения великого возрождения китайской нации посредством модернизации в китайском стиле. Только помня историю, мы можем создать светлое будущее", - сказал он.
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