Си Цзиньпин: КНР вступил в новый этап создания современного государства

КНР находится на новом этапе создания современного социалистического государства.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CCTV+, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на мероприятии, посвященном 90-й годовщине победы в Великом походе Китайской рабоче-крестьянской Красной армии.

"Сейчас мы находимся на новом пути, стремясь построить великое современное социалистическое государство во всех отношениях и достичь второй столетней цели – всестороннего продвижения великого возрождения китайской нации посредством модернизации в китайском стиле. Только помня историю, мы можем создать светлое будущее", - сказал он.