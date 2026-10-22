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    Си Цзиньпин: КНР вступил в новый этап создания современного государства

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 12:19
    Си Цзиньпин: КНР вступил в новый этап создания современного государства

    КНР находится на новом этапе создания современного социалистического государства.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал CCTV+, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на мероприятии, посвященном 90-й годовщине победы в Великом походе Китайской рабоче-крестьянской Красной армии.

    "Сейчас мы находимся на новом пути, стремясь построить великое современное социалистическое государство во всех отношениях и достичь второй столетней цели – всестороннего продвижения великого возрождения китайской нации посредством модернизации в китайском стиле. Только помня историю, мы можем создать светлое будущее", - сказал он.

    Си Цзиньпин Китайская Народная Республика (КНР)
    Si Cinpin: Çin müasir dövlət quruculuğunun yeni mərhələsinə qədəm qoyub
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