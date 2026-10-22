Si Cinpin: Çin müasir dövlət quruculuğunun yeni mərhələsinə qədəm qoyub
Digər ölkələr
- 22 oktyabr, 2026
- 12:34
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Çin müasir sosialist dövləti quruculuğunun yeni mərhələsindədir.
"Report" "CCTV+" telekanalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çin Sədri Si Cinpin Çin Fəhlə-Kəndli Qırmızı Ordusunun Böyük Yürüşdəki qələbəsinin 90 illiyinə həsr olunmuş tədbirdə bildirib.
"İndi biz hər cəhətdən böyük müasir sosialist dövləti qurmağa və ikinci yüzillik hədəfə – Çin üslubunda modernləşdirmə vasitəsilə ölkə xalqının böyük dirçəlişinin hərtərəfli irəlilədilməsinə nail olmağa çalışaraq yeni bir yoldayıq. Yalnız tarixi xatırlayaraq biz parlaq gələcək yarada bilərik", - o qeyd edib.
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