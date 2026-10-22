İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Si Cinpin: Çin müasir dövlət quruculuğunun yeni mərhələsinə qədəm qoyub

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2026
    • 12:34
    Si Cinpin: Çin müasir dövlət quruculuğunun yeni mərhələsinə qədəm qoyub

    Çin müasir sosialist dövləti quruculuğunun yeni mərhələsindədir.

    "Report" "CCTV+" telekanalına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Çin Sədri Si Cinpin Çin Fəhlə-Kəndli Qırmızı Ordusunun Böyük Yürüşdəki qələbəsinin 90 illiyinə həsr olunmuş tədbirdə bildirib.

    "İndi biz hər cəhətdən böyük müasir sosialist dövləti qurmağa və ikinci yüzillik hədəfə – Çin üslubunda modernləşdirmə vasitəsilə ölkə xalqının böyük dirçəlişinin hərtərəfli irəlilədilməsinə nail olmağa çalışaraq yeni bir yoldayıq. Yalnız tarixi xatırlayaraq biz parlaq gələcək yarada bilərik", - o qeyd edib.

    Si Cinpin Çin Xalq Respublikası
    Си Цзиньпин: КНР вступил в новый этап создания современного государства
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    13:41
    Rusiya XİN: Putin, Tramp və Zelenskinin üçtərəfli görüşü məsələsi üzərində iş aparılır
    Digər ölkələr
    13:33
    Paşinyan yeni konstitusiyanın qəbulu üçün növbədənkənar parlament seçkilərini istisna etməyib
    Region
    13:31
    Foto
    Xocalı və Ağdərəyə daha 44 ailə yola salınıb
    Daxili siyasət
    13:29
    Rusiya və Ukrayna hərbçilərin meyitlərini mübadilə edib
    Digər ölkələr
    13:29
    Mərt Ünsal: "Türkiyə, Azərbaycan və ABŞ-nin müdafiə sahəsində əməkdaşlığı böyük perspektivə malikdir"
    Biznes
    13:28
    Bakıda keçiriləcək FIFA U-15 dünya çempionatına 75 yerli və 6 əcnəbi hakim təyinat alıb
    Futbol
    13:22
    Belçikada həmkarlar ittifaqları irimiqyaslı etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırır
    Region
    13:19
    MMX: Məxfi məlumatlarla işləmək üçün süni intellektdən istifadə edirik
    Maliyyə
    13:17
    Ukrayna Prezidenti: Tramp Putini asanlıqla danışıqlar masasına gətirə bilər
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti