В Ярдымлы назначен новый глава исполнительной власти
Внутренняя политика
- 22 октября, 2026
- 12:21
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Орхан Фармаил оглу Мамедов назначен главой Исполнительной власти Ярдымлинского района.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Отметим, что до этого назначения Орхан Мамедов занимал должность заместителя главы Исполнительной власти Ясамальского района.
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