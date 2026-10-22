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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Yardımlıya yeni icra başçısı təyin edilib

    Daxili siyasət
    • 22 oktyabr, 2026
    • 12:17
    Yardımlıya yeni icra başçısı təyin edilib

    Orxan Fərmayıl oğlu Məmmədov Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Qeyd edək ki, Orxan Məmmədov bu təyinatadək Yasamal Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini vəzifəsində çalışıb.

    İlham Əliyev Yardımlı Rayon İcra Hakimiyyəti Sərəncam
    В Ярдымлы назначен новый глава исполнительной власти
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