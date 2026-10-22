В Азербайджане изменено Типовое положение о технологических парках

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в Типовое положение о технологических парках, утвержденное указом от 15 мая 2014 года.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно указу, нерезидентом технопарка будет считаться юридическое лицо или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без создания юридического лица на территории технопарка, на основании договора аренды его инфраструктуры, заключенного с управляющей организацией (в случае инфраструктурных объектов, принадлежащих оператору, - с оператором), и предоставляющее товары, работы и услуги резидентам технопарка.

Если иное не предусмотрено соглашением об управлении, по истечении его срока объекты инфраструктуры, находящиеся в собственности оператора, могут быть переданы в собственность управляющей организации по взаимному согласию сторон или на условиях выплаты компенсации с учетом прав третьих лиц и обременений. При этом производственные площади, оборудование и установки, созданные за счет средств резидента для проведения научных исследований и опытно-конструкторских работ, считаются собственностью самого резидента.

Земельные участки технопарка могут передаваться управляющей организацией в аренду оператору для создания инфраструктуры, при этом расторжение соглашения об управлении служит основанием для прекращения договора аренды. Передача арендованной инфраструктуры в субаренду третьим лицам или ее использование в целях, не предусмотренных договором, без письменного согласия управляющей организации или оператора строго запрещена.