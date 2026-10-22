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    ЦБА предложил изменения в законодательство для развития исламских финансов

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 12:19
    ЦБА предложил изменения в законодательство для развития исламских финансов

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) предложил внести изменения в Налоговый кодекс и законы "О страховании вкладов" и "О небанковских кредитных организациях" для развития исламских финансов.

    Как сообщает Report, об этом заявила начальник отдела развития финансового сектора ЦБА Наргиз Ширалиева на III Форуме исламских финансов в Баку.

    По ее словам, изменения призваны обеспечить налоговую нейтральность исламских финансовых продуктов и сделать их не дороже традиционных банковских услуг. В частности, при использовании мурабаха (исламский контракт купли-продажи - ред.), когда банк приобретает товар и перепродает его с наценкой, возникают дополнительные налоговые расходы, включая НДС, а госпошлина взимается дважды. ЦБА предложил устранить двойное налогообложение и обсудил эти вопросы с Государственной налоговой службой.

    Также предлагается обеспечить страхование исламских вкладов наравне с традиционными. По словам Ширалиевой, изменения должны урегулировать правовые основы исламских финансов без дополнительной нагрузки на банки.

    После принятия законодательных поправок ЦБА планирует обновить пруденциальные и надзорные требования, а также организовать обучение сотрудников, контролирующих банки и небанковские кредитные организации (НБКО). Кроме того, предусмотрено сотрудничество с Международной финансовой корпорацией (IFC) в проведении тренингов для финансового сектора.

    Поправки в законодательство о НБКО позволят этим организациям предлагать мурабаха, истисна (особый вид договора купли-продажи - ред.) и иджара (договор найма, аренды или исламского лизинга - ред.). При этом депозитные продукты смогут предлагать только банки.

    Ширалиева отметила, что такое решение учитывает результаты опросов, показавших, что часть потенциальных клиентов исламских финансовых услуг пользуется НБКО, особенно в регионах страны.

    Исламский банкинг Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    AMB islam maliyyəsi üzrə qanunvericilikdə dəyişiklik edilməsini təklif edib
    Central Bank of Azerbaijan proposes legal amendments to foster Islamic finance
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