ЦБА предложил изменения в законодательство для развития исламских финансов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) предложил внести изменения в Налоговый кодекс и законы "О страховании вкладов" и "О небанковских кредитных организациях" для развития исламских финансов.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник отдела развития финансового сектора ЦБА Наргиз Ширалиева на III Форуме исламских финансов в Баку.

По ее словам, изменения призваны обеспечить налоговую нейтральность исламских финансовых продуктов и сделать их не дороже традиционных банковских услуг. В частности, при использовании мурабаха (исламский контракт купли-продажи - ред.), когда банк приобретает товар и перепродает его с наценкой, возникают дополнительные налоговые расходы, включая НДС, а госпошлина взимается дважды. ЦБА предложил устранить двойное налогообложение и обсудил эти вопросы с Государственной налоговой службой.

Также предлагается обеспечить страхование исламских вкладов наравне с традиционными. По словам Ширалиевой, изменения должны урегулировать правовые основы исламских финансов без дополнительной нагрузки на банки.

После принятия законодательных поправок ЦБА планирует обновить пруденциальные и надзорные требования, а также организовать обучение сотрудников, контролирующих банки и небанковские кредитные организации (НБКО). Кроме того, предусмотрено сотрудничество с Международной финансовой корпорацией (IFC) в проведении тренингов для финансового сектора.

Поправки в законодательство о НБКО позволят этим организациям предлагать мурабаха, истисна (особый вид договора купли-продажи - ред.) и иджара (договор найма, аренды или исламского лизинга - ред.). При этом депозитные продукты смогут предлагать только банки.

Ширалиева отметила, что такое решение учитывает результаты опросов, показавших, что часть потенциальных клиентов исламских финансовых услуг пользуется НБКО, особенно в регионах страны.