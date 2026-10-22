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    Эльчин Юсубов освобожден от должности спецпредставителя президента в Ханкенди, Агдере и Ходжалы

    Внутренняя политика
    • 22 октября, 2026
    • 12:17
    Эльчин Юсубов освобожден от должности спецпредставителя президента в Ханкенди, Агдере и Ходжалы

    Эльчин Мустафа оглу Юсубов освобожден от должности специального представителя президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Напомним, что 7 марта 2024 года распоряжением президента Ильхама Алиева Э. Юсубов был назначен специальным представителем президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

    Ильхам Алиев Эльчин Юсубов Ханкенди
    Elçin Yusubov Xankəndi, Ağdərə və Xocalıda Prezidentin xüsusi nümayəndəsi vəzifəsindən azad edilib
    Elchin Yusubov dismissed as Azerbaijani president's special rep in Khankandi, Aghdara, Khojaly
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