Эльчин Юсубов освобожден от должности спецпредставителя президента в Ханкенди, Агдере и Ходжалы
Внутренняя политика
- 22 октября, 2026
- 12:17
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Эльчин Мустафа оглу Юсубов освобожден от должности специального представителя президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.
Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Напомним, что 7 марта 2024 года распоряжением президента Ильхама Алиева Э. Юсубов был назначен специальным представителем президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.
Elçin Yusubov Xankəndi, Ağdərə və Xocalıda Prezidentin xüsusi nümayəndəsi vəzifəsindən azad edilib
Elchin Yusubov dismissed as Azerbaijani president's special rep in Khankandi, Aghdara, Khojaly
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