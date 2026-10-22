Эльчин Юсубов освобожден от должности спецпредставителя президента в Ханкенди, Агдере и Ходжалы

Эльчин Мустафа оглу Юсубов освобожден от должности специального представителя президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Напомним, что 7 марта 2024 года распоряжением президента Ильхама Алиева Э. Юсубов был назначен специальным представителем президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.