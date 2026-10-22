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    ММ: Происходящее во Франции - показатель политического банкротства правительства страны

    Милли Меджлис
    • 22 октября, 2026
    • 12:16
    ММ: Происходящее во Франции - показатель политического банкротства правительства страны

    Милли Меджлис Азербайджана выразил глубокую обеспокоенность массовыми протестами и беспорядками во Франции, назвав происходящее показателем политического банкротства правительства этой страны.

    Как передает Report, в заявлении парламента отмечается, что протесты, начавшиеся на почве недовольства состоянием системы образования, ростом стоимости жизни и социальными проблемами, 17 октября охватили различные города страны. По официальным данным, в этот день в демонстрациях приняли участие 550 тыс. человек.

    "Беспорядки, пожары и грабежи в Париже, Марселе, Лионе и других городах свидетельствуют о серьезных трудностях, с которыми режим Эмманюэля Макрона сталкивается при обеспечении общественного порядка и безопасности граждан. Особое возмущение вызывают сообщения о том, что полицейскому насилию подвергаются несовершеннолетние. Применение дубинок, слезоточивого газа, резиновых пуль и взрывных спецсредств против школьников вызывает серьезную обеспокоенность", - говорится в заявлении.

    Отмечается, что в результате полицейского насилия 15-летний подросток в Лансе лишился кисти руки, а 17-летняя девушка в Мюлузе потеряла зрение на один глаз.

    "Защита жизни и здоровья детей - прямая обязанность государства, и необходимость обеспечения общественного порядка ни в коем случае не может оправдывать непропорциональное применение силы против них. Эти акты насилия должны быть расследованы независимо и прозрачно", - подчеркивается в заявлении.

    В Милли Меджлисе также выразили обеспокоенность задержанием тысяч человек, включая несовершеннолетних, ограничением свободы передвижения мирных демонстрантов и запретом собраний в отдельных городах.

    "Только в связи с событиями 17 октября задержаны около 2400 человек. Обеспечение права граждан на мирный протест вытекает из международных обязательств французского государства, и ограничение этого права недопустимо", - отмечается в заявлении.

    Указано, что серьезные проблемы с обеспечением общественной безопасности и фундаментальных прав существуют и в заморских территориях Франции - в Гваделупе после беспорядков введен комендантский час, а в Новой Каледонии Национальная консультативная комиссия по правам человека сообщила об ухудшении положения коренного населения и углублении дискриминации.

    "События во Франции не ограничиваются случайными нарушениями общественного порядка - это показатель глубокого политического и управленческого кризиса правительства, политического банкротства в сфере реагирования на социальное недовольство и обеспечения безопасности граждан. Режим Макрона не смог защитить ни мирных демонстрантов, включая детей, от непропорционального вмешательства полиции, ни граждан и их имущество от насилия во время беспорядков. Вопрос политической ответственности за произошедшее не должен игнорироваться", - говорится в заявлении.

    Милли Меджлис призвал Францию предотвратить непропорциональное применение силы против детей и мирных демонстрантов, всесторонне расследовать случаи тяжелых ранений, обеспечить ответственность виновных, защитить права задержанных, особенно несовершеннолетних, и уважать свободу мирных собраний граждан.

    "Вызывает серьезные сомнения, что случаи полицейского насилия во Франции будут объективно, беспристрастно и справедливо расследованы национальными следственными и судебными органами. В этой связи мы призываем международные организации, в частности Совет ООН по правам человека, создать независимую международную следственную комиссию для всестороннего расследования случаев применения силы и нарушений прав человека в отношении мирных демонстрантов, включая несовершеннолетних", - подчеркивается в заявлении.

    Акции протеста во Франции Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Эмманюэль Макрон
    Milli Məclis: Fransada baş verənlər hökumətin siyasi iflasının göstəricisidir
    Azerbaijan's Parliament: Events in France - indicator of deep political, governance crisis
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