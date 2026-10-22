Марта Кос: Черногория сохраняет лидерство в процессе вступления в Евросоюз

Черногория удерживает лидирующие позиции среди стран-кандидатов на вступление в Европейский союз.

Как передает балканское бюро Report, об этом заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос на саммите лидеров Берлинского процесса в Черногории.

По ее словам, решимость страны на пути реформ приносит ощутимые результаты, а предстоящий период станет определяющим для всего Балканского региона.

"Для Черногории решающим моментом является завершение переговоров о вступлении в ЕС. В то же время среди основных приоритетов Сербии - выборы, которые состоятся в ближайшее воскресенье, Албании - сохранение темпов евроинтеграции, а Косово - действия в соответствии с международным правом и принципом верховенства закона".

В выступлении Марты Кос также подчеркивалась важность объединения в рамках этого мероприятия лидеров региона и представителей всего процесса интеграции.