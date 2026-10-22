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    Марта Кос: Черногория сохраняет лидерство в процессе вступления в Евросоюз

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2026
    • 12:23
    Марта Кос: Черногория сохраняет лидерство в процессе вступления в Евросоюз

    Черногория удерживает лидирующие позиции среди стран-кандидатов на вступление в Европейский союз.

    Как передает балканское бюро Report, об этом заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос на саммите лидеров Берлинского процесса в Черногории.

    По ее словам, решимость страны на пути реформ приносит ощутимые результаты, а предстоящий период станет определяющим для всего Балканского региона.

    "Для Черногории решающим моментом является завершение переговоров о вступлении в ЕС. В то же время среди основных приоритетов Сербии - выборы, которые состоятся в ближайшее воскресенье, Албании - сохранение темпов евроинтеграции, а Косово - действия в соответствии с международным правом и принципом верховенства закона".

    В выступлении Марты Кос также подчеркивалась важность объединения в рамках этого мероприятия лидеров региона и представителей всего процесса интеграции.

    Европейский союз (ЕС) Марта Кос
    Marta Kos: Monteneqro Avropa İttifaqına üzvlük prosesində liderdir
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