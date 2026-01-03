Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В МИД Турции с обеспокоенностью следят за событиями на юге Йемена

    • 03 января, 2026
    • 21:55
    В МИД Турции с обеспокоенностью следят за событиями на юге Йемена

    Анкара с обеспокоенностью следит за событиями, происходящими в последние дни в южных провинциях Йемена, которые ставят под угрозу суверенитет и территориальную целостность страны, а также безопасность соседних государств.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

    "Мы считаем важными усилия Президентского Руководящего Совета в плане обеспечения стабильности в стране, приветствуем призыв к проведению всеобъемлющей конференции в Эр-Рияде и поддержку Саудовской Аравии", - говорится в заявлении.

    В МИД добавили, что Турция подтверждает свою поддержку усилиям, направленным на обеспечение постоянного политического решения в Йемене на основе конституционной легитимности.

