В МИД Турции с обеспокоенностью следят за событиями на юге Йемена
В регионе
- 03 января, 2026
- 21:55
Анкара с обеспокоенностью следит за событиями, происходящими в последние дни в южных провинциях Йемена, которые ставят под угрозу суверенитет и территориальную целостность страны, а также безопасность соседних государств.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.
"Мы считаем важными усилия Президентского Руководящего Совета в плане обеспечения стабильности в стране, приветствуем призыв к проведению всеобъемлющей конференции в Эр-Рияде и поддержку Саудовской Аравии", - говорится в заявлении.
В МИД добавили, что Турция подтверждает свою поддержку усилиям, направленным на обеспечение постоянного политического решения в Йемене на основе конституционной легитимности.
Последние новости
21:55
В МИД Турции с обеспокоенностью следят за событиями на юге ЙеменаВ регионе
21:42
Трамп: Вице-президент Венесуэлы готова сотрудничать на благо своей страныДругие страны
21:31
Генерал Кейн: Подготовка операции в Венесуэеле длилась несколько месяцевДругие страны
21:12
США оставляют в силе эмбарго на венесуэльскую нефтьДругие страны
20:59
Трамп опубликовал фото Мадуро на борту десантного корабля USS Iwo JimaДругие страны
20:48
Трамп: США останутся в Венесуэле "до надлежащей передачи власти"Другие страны
20:33
Китай в 2025 году осуществил 92 космических запускаДругие страны
20:18
Хаменеи назвал протесты в Иране обоснованнымиВ регионе
20:03