В МИД Турции с обеспокоенностью следят за событиями на юге Йемена

Анкара с обеспокоенностью следит за событиями, происходящими в последние дни в южных провинциях Йемена, которые ставят под угрозу суверенитет и территориальную целостность страны, а также безопасность соседних государств.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

"Мы считаем важными усилия Президентского Руководящего Совета в плане обеспечения стабильности в стране, приветствуем призыв к проведению всеобъемлющей конференции в Эр-Рияде и поддержку Саудовской Аравии", - говорится в заявлении.

В МИД добавили, что Турция подтверждает свою поддержку усилиям, направленным на обеспечение постоянного политического решения в Йемене на основе конституционной легитимности.