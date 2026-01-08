Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    За январь-октябрь прошлого года Азербайджан экспортировал 91 896 тонн хурмы на $66,9 млн, что на 26% больше в стоимостном и на 23% больше в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Государственного комитета статистики, за отчетный период Азербайджан экспортировал в Россию 69 277 тонн хурмы (+6%) на $48,5 млн (на 5% больше, чем годом ранее), в Украину - 8 874 тонны (+40%) на $8,2 млн (+68%), в Турцию - 7 094 тонны (+8 раз) на $7,1 млн (+9 раз).

    Спустя год и 10 месяцев Азербайджан возобновил поставки хурмы в Латвию (19 тонн на $24 тыс.).

    В 2024 году из 154,3 тыс. тонн хурмы, экспортированной Азербайджаном, 85,8% пришлось на долю России.

    Азербайджан возобновил поставки хурмы в Латвию

