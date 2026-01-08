Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В 15 районах Румынии продлили каникулы из-за зимней непогоды

    Другие страны
    • 08 января, 2026
    • 15:27
    В 15 районах Румынии продлили каникулы из-за зимней непогоды

    В 15 районах Румынии отложили возвращение школьников с новогодних каникул из-за сильных снегопадов.

    Как передает Report, об этом сообщает Digi24 со ссылкой на Минобразования.

    По утвержденному графику учебного года, румынские школьники должны были выйти из праздничных каникул 8 января, однако в 15 районах страны планы изменили из-за сложной зимней погоды.

    В зависимости от районов и конкретных учебных заведений, занятия на четверг или отменены, или проходят онлайн. Кое-где обучение в классах отменили сразу на четверг и пятницу.

    Румыния закрытие школ снегопад непогода
    Holidays extended in 15 districts of Romania due to heavy snowfall

    Последние новости

    15:54

    Американский спортсмен дисквалифицирован по итогам допинг-теста на ЧМ в Баку

    Индивидуальные
    15:51

    Пашинян: Идет активная работа по делимитации границы в рамках проекта TRIPP

    В регионе
    15:40

    МИД РФ выразил озабоченность захватом США танкера Marinera

    В регионе
    15:30

    Азербайджан возобновил поставки хурмы в Латвию

    Бизнес
    15:27

    В 15 районах Румынии продлили каникулы из-за зимней непогоды

    Другие страны
    15:04

    Армения к 2030 году рассчитывает выйти на доходы в размере $3,8 млрд от туризма

    В регионе
    15:01

    Тест на наркотики турецкой певицы Алейны Тилки дал положительный результат

    В регионе
    14:40

    МО Турции: После прекращения огня в Украину могут быть направлены миротворческие силы

    В регионе
    14:37

    Мерц примет президента Сирии в Берлине

    Другие страны
    Лента новостей