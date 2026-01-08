В 15 районах Румынии продлили каникулы из-за зимней непогоды
Другие страны
- 08 января, 2026
- 15:27
В 15 районах Румынии отложили возвращение школьников с новогодних каникул из-за сильных снегопадов.
Как передает Report, об этом сообщает Digi24 со ссылкой на Минобразования.
По утвержденному графику учебного года, румынские школьники должны были выйти из праздничных каникул 8 января, однако в 15 районах страны планы изменили из-за сложной зимней погоды.
В зависимости от районов и конкретных учебных заведений, занятия на четверг или отменены, или проходят онлайн. Кое-где обучение в классах отменили сразу на четверг и пятницу.
Последние новости
15:54
Американский спортсмен дисквалифицирован по итогам допинг-теста на ЧМ в БакуИндивидуальные
15:51
Пашинян: Идет активная работа по делимитации границы в рамках проекта TRIPPВ регионе
15:40
МИД РФ выразил озабоченность захватом США танкера MarineraВ регионе
15:30
Азербайджан возобновил поставки хурмы в ЛатвиюБизнес
15:27
В 15 районах Румынии продлили каникулы из-за зимней непогодыДругие страны
15:04
Армения к 2030 году рассчитывает выйти на доходы в размере $3,8 млрд от туризмаВ регионе
15:01
Тест на наркотики турецкой певицы Алейны Тилки дал положительный результатВ регионе
14:40
МО Турции: После прекращения огня в Украину могут быть направлены миротворческие силыВ регионе
14:37