В 15 районах Румынии продлили каникулы из-за зимней непогоды

В 15 районах Румынии отложили возвращение школьников с новогодних каникул из-за сильных снегопадов.

Как передает Report, об этом сообщает Digi24 со ссылкой на Минобразования.

По утвержденному графику учебного года, румынские школьники должны были выйти из праздничных каникул 8 января, однако в 15 районах страны планы изменили из-за сложной зимней погоды.

В зависимости от районов и конкретных учебных заведений, занятия на четверг или отменены, или проходят онлайн. Кое-где обучение в классах отменили сразу на четверг и пятницу.