Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Хаменеи назвал протесты в Иране обоснованными

    В регионе
    • 03 января, 2026
    • 20:18
    Хаменеи назвал протесты в Иране обоснованными

    Протесты в Иране обоснованны на фоне обвала национальной валюты.

    Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с семьями погибших во время 12-дневной войны с Израилем.

    "Предприниматели правы, когда говорят, что не могут работать в таких условиях. Государственные чиновники это признают, и я знаю, что президент и другие высокопоставленные лица работают над решением этой проблемы", - сказал Хаменеи.

    По его словам, некоторые силы выдвигают ложные утверждения, пытаясь что-то навязать стране, официальным лицам, правительству или народу.

    "Каждый человек должен решительно противостоять этому, мы не склонимся перед врагом", - заявил верховный лидер Ирана.

    Али Хаменеи обесценивание валюты иранский риал протесты
    İranın ali rəhbəri: Etirazlar əsaslıdır

    Последние новости

    20:18

    Хаменеи назвал протесты в Иране обоснованными

    В регионе
    20:03

    Минюст США, помимо Мадуро, предъявил обвинения ряду граждан Венесуэлы

    Другие страны
    19:56

    Камбоджа призвала Таиланд отвести войска из пограничных районов

    Другие страны
    19:40

    Спикер Рады рассказал, какие условия необходимо создать в Украине для референдума

    Другие страны
    19:34

    В МИД Китая осудили удары США по Венесуэле

    Другие страны
    19:23
    Фото
    Видео

    Установлены личности погибших в ДТП с микроавтобусом в Астаре - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    19:10

    Гутерриш глубоко встревожен захватом Мадуро

    Внешняя политика
    19:05

    Оборонный экспорт Турции в 2025 году вырос почти на 50%

    В регионе
    18:58

    Глава МИД РФ провел телефонный разговор с вице-президентом Венесуэлы

    В регионе
    Лента новостей