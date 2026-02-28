ЦАХАЛ призвал жителей Исфахана к эвакуации в связи с предстоящим ударом
Другие страны
- 28 февраля, 2026
- 22:23
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала авиаудар по Ирану в районе Исфахана.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, это следует из заявления представителя ЦАХАЛ Камала Пенхаси в соцсети X.
В связи с этим он призвал срочно эвакуироваться всех граждан, находящихся в промышленной зоне в этом районе: "В ближайшие минуты израильская армия атакует военную инфраструктуру в районе Исфахан (...) Граждане, немедленно покиньте этот район".
Отметим, что в Исфахане располагается крупнейший иранский ядерный объект.
Последние новости
23:13
Нетаньяху: Велика вероятность, что Хаменеи погибДругие страны
23:06
Фото
На погранпункте "Астара" принят ряд мер на фоне эвакуации граждан Азербайджана из ИранаВнутренняя политика
22:52
Эвакуированный из Ирана азербайджанец: На иранской стороне ППП мало граждан АзербайджанаВнутренняя политика
22:51
Каллас созывает заседание Совета по иностранным делам ЕС в связи с ситуацией в ИранеДругие страны
22:47
Буданов выразил надежду на позитивный исход переговоров по УкраинеДругие страны
22:31
Фото
Делегация Masdar ознакомилась с работами на Билясуварской СЭСЭнергетика
22:23
ЦАХАЛ призвал жителей Исфахана к эвакуации в связи с предстоящим ударомДругие страны
22:21
Фото
Эвакуация граждан Азербайджана из Ирана продолжается - ОБНОВЛЕНОВ регионе
22:18