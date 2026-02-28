ЦАХАЛ призвал жителей Исфахана к эвакуации в связи с предстоящим ударом

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) анонсировала авиаудар по Ирану в районе Исфахана.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, это следует из заявления представителя ЦАХАЛ Камала Пенхаси в соцсети X.

В связи с этим он призвал срочно эвакуироваться всех граждан, находящихся в промышленной зоне в этом районе: "В ближайшие минуты израильская армия атакует военную инфраструктуру в районе Исфахан (...) Граждане, немедленно покиньте этот район".

Отметим, что в Исфахане располагается крупнейший иранский ядерный объект.