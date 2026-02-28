Арагчи не понимает, почему США напали на Иран, когда стороны вели переговоры

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что испытывает трудности с пониманием администрации США.

Как передает Report, об этом глава иранского МИД сообщил в своем аккаунте в соцсети X.

"Я не понимаю, почему администрация США требует начала переговоров с Ираном, а в то время, когда ведется диалог, наносит удары по Ирану", - отметил министр, добавив, что аналогичная проблема имела место и в июне 2025 года.

Напомним, что в июне 2025 года, когда велись переговоры с США по ядерной программе Ирана, Израиль нанес удары по Исламской Республике, и взаимные атаки продолжались 12 дней. В ходе боевых действий США также подвергли бомбардировке ядерные объекты Ирана.

Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

РФ и КНР инициировали проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по Ирану. Встреча, как ожидается, начнется в воскресенье в 01:00 по бакинскому времени.