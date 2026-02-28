Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Арагчи не понимает, почему США напали на Иран, когда стороны вели переговоры

    В регионе
    • 28 февраля, 2026
    • 23:30
    Арагчи не понимает, почему США напали на Иран, когда стороны вели переговоры

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что испытывает трудности с пониманием администрации США.

    Как передает Report, об этом глава иранского МИД сообщил в своем аккаунте в соцсети X.

    "Я не понимаю, почему администрация США требует начала переговоров с Ираном, а в то время, когда ведется диалог, наносит удары по Ирану", - отметил министр, добавив, что аналогичная проблема имела место и в июне 2025 года.

    Напомним, что в июне 2025 года, когда велись переговоры с США по ядерной программе Ирана, Израиль нанес удары по Исламской Республике, и взаимные атаки продолжались 12 дней. В ходе боевых действий США также подвергли бомбардировке ядерные объекты Ирана.

    Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

    РФ и КНР инициировали проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по Ирану. Встреча, как ожидается, начнется в воскресенье в 01:00 по бакинскому времени.

    Аббас Арагчи МИД Ирана Удары по Ирану переговоры
    Əraqçi: Danışıqlar aparılan vaxt ABŞ-nin İrana niyə hücum etdiyini anlamıram

    Последние новости

    23:48

    В Шамахы произошло землетрясение

    Происшествия
    23:46

    Трамп рассказал о вариантах США по выходу из конфликта с Ираном

    Другие страны
    23:45

    Эрдоган осудил атаки США и Израиля на Иран, а также удары Тегерана по странам региона

    В регионе
    23:31

    В мэрии Тегерана заявили о гибели сына и невестки верховного лидера Ирана

    Другие страны
    23:30

    Арагчи не понимает, почему США напали на Иран, когда стороны вели переговоры

    В регионе
    23:13

    Нетаньяху: Велика вероятность, что Хаменеи погиб

    Другие страны
    23:06
    Фото

    На погранпункте "Астара" приняты меры на фоне эвакуации граждан Азербайджана из Ирана

    Внутренняя политика
    22:52

    Эвакуированный из Ирана азербайджанец: На иранской стороне ППП мало граждан Азербайджана

    Внутренняя политика
    22:51

    Каллас созывает заседание Совета по иностранным делам ЕС в связи с ситуацией в Иране

    Другие страны
    Лента новостей