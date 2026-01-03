İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    İranın ali rəhbəri: Etirazlar əsaslıdır

    Region
    • 03 yanvar, 2026
    • 19:31
    İranın ali rəhbəri: Etirazlar əsaslıdır

    Biz düşmənə qarşı qətiyyətlə mübarizə aparırıq və xalqın dəstəyi ilə onu diz çökdürəcəyik.

    "Report" İran mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu İranın ali rəhbəri Seyid Əli Xamenei deyib.

    İsrail ilə 12 günlük müharibə zamanı həlak olanların ailələri ilə görüşdə Xamenei bildirib ki, milli valyutanın dəyərinin düşməsinə görə etirazlar əsaslıdır. "Sahibkarlar belə şəraitdə işləyə bilməyəcəklərini deyəndə haqlıdırlar. Dövlət rəsmiləri bunu qəbul edirlər və mən bilirəm ki, hörmətli Prezident və digər yüksək vəzifəli şəxslər bu problemin həlli üzərində işləyirlər".

    Onun sözlərinə görə, bəzi qüvvələr yalan iddialar irəli sürərək ölkəyə, rəsmilərə, hökumətə və ya millətə nəyisə qəbul etdirmək istəyirlər. "Hər bir insan buna qarşı qətiyyətlə dayanmalıdır, biz düşmənə boyun əyməyəcəyik".

    Əli Xamenei İran Etirazlar
    Хаменеи назвал протесты в Иране обоснованными

    Son xəbərlər

    20:04

    KİV: İranda ərəb əsilli siyasi məhkum edam olunacaq

    Region
    19:50

    Çin ABŞ-nin Venesuelaya zərbələrini pisləyib

    Digər ölkələr
    19:31

    İranın ali rəhbəri: Etirazlar əsaslıdır

    Region
    19:21

    Lavrov Venesuelanın vitse-prezidenti ilə danışıb

    Region
    19:15

    Ukraynanın spikeri referendumun hansı halda keçirilə biləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    18:57

    BMT-nin Baş katibi Venesueladakı vəziyyətdən narahatdır

    Xarici siyasət
    18:53
    Foto
    Video

    Astarada ağır yol qəzasında ölənlərin kimliyi məlum olub - Yenilənib

    Hadisə
    18:48

    Tramp: ABŞ Venesuelanın gələcəyinin həllində iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    18:42

    Türkiyənin müdafiə və aviasiya ixracatı 10 milyard dolları ötüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti